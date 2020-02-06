Урогинеколог призвал россиян не бояться цинка в презервативах
Специалист по мужскому здоровью, урогинеколог Евгений Греков призвал россиян не бояться презервативов, в которых Роскачество ранее выявило превышение допустимого уровня цинка.
Эксперт отметил, что содержащийся в презервативах цинк – нормальное явление. По его словам, спирт и цинк также содержится в противозачаточных таблетках.
«Заниматься сексом в презервативах можно, ничего страшного не случится», - цитируют Грекова «Невские новости».
Урогинеколог также заявил, что самое страшное, что может произойти при использовании презервативов – это раздражение.
Ранее в Роскачестве сообщили, что в 3 из 17 образцов популярных торговых марок презервативов обнаружено избыточное содержание цинка и изопропилового спирта, сообщает Утро.ру
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