Эксперты Роскачества дали советы по безопасным знакомствам в Сети
В Роскачестве дали рекомендации по безопасному общению в Сети в условиях пандемии коронавируса. На сайте организации отмечается, что посетителям сайтов знакомств как можно быстрее нужно переходить к общению по видеосвязи и не затягивать с перепиской. Для общения в видеоформате эксперты призывают скачивать приложения только из официальных источников – это позволит обезопасить смартфон от заражения вредоносными программами.
Также в Роскачестве подчеркнули, что при онлайн-знакомствах необходимо проявлять бдительность, поскольку есть риск связаться с мошенниками, которые могут завладеть личной информацией: номером телефона, адресом или откровенными фотографиями, а потом перейти к шантажу собеседника. Также, как сообщают эксперты, не стоит переходить по подозрительным ссылкам - они могут вести на фишинговые сайты, или по ним могут загружаться вредоносные файлы, отмечают Известия.
Ранее НСН писала, что в Госдуме поддержали идею появления в приложениях для знакомств «тревожной кнопки». Об этом заявил зампредседателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он подчеркнул, что эта система должна быть практичной и работать с местными правоохранительными органами. Парламентарий отметил, что американское приложение Tinder имеет такую кнопку – с её помощью можно вызвать сотрудников полиции, отмечает АГН Москва.
Свинцов уверен, что нововведение станет дополнительным инструментом, с помощью которого люди смогут вызвать помощь – в том случае, если их свидание не удалось. Кроме того, он отметил, что «тревожная кнопка» поможет приложениям знакомствам находить нарушителей и блокировать их страницы, а также передавать сведения в злоумышленниках в полицию.
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