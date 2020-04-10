Эксперты Роскачества дали советы по безопасным знакомствам в Сети

В Роскачестве дали рекомендации по безопасному общению в Сети в условиях пандемии коронавируса. На сайте организации отмечается, что посетителям сайтов знакомств как можно быстрее нужно переходить к общению по видеосвязи и не затягивать с перепиской. Для общения в видеоформате эксперты призывают скачивать приложения только из официальных источников – это позволит обезопасить смартфон от заражения вредоносными программами.



Также в Роскачестве подчеркнули, что при онлайн-знакомствах необходимо проявлять бдительность, поскольку есть риск связаться с мошенниками, которые могут завладеть личной информацией: номером телефона, адресом или откровенными фотографиями, а потом перейти к шантажу собеседника. Также, как сообщают эксперты, не стоит переходить по подозрительным ссылкам - они могут вести на фишинговые сайты, или по ним могут загружаться вредоносные файлы, отмечают Известия.