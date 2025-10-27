СМИ: США предложили ФРГ полгода на урегулирование вопроса с активами «Роснефти»

Администрация США предложила Германии шестимесячный срок для решения вопроса о собственности немецких активов «Роснефти», что позволит временно вывести их из-под действия американских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, власти США намерены выдать компании Rosneft Deutschland ограниченную и невозобновляемую лицензию, которая позволит продолжить работу активов в течение этого периода.