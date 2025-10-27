СМИ: США предложили ФРГ полгода на урегулирование вопроса с активами «Роснефти»

Администрация США предложила Германии шестимесячный срок для решения вопроса о собственности немецких активов «Роснефти», что позволит временно вывести их из-под действия американских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, власти США намерены выдать компании Rosneft Deutschland ограниченную и невозобновляемую лицензию, которая позволит продолжить работу активов в течение этого периода.

ЛУКОЙЛ начнет продажу зарубежных активов после введения санкций США

Берлин рассматривает американское предложение и готовит официальный ответ.

Один из источников уточнил, что министр экономики Германии Катерина Райх обсудит этот вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран «Большой семерки» (G7), которая пройдет в ближайшие дни в Торонто, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
