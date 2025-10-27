Верховный суд обсудит создание суда Путинского района в Грозном

Пленум Верховного суда России проведет заседание 28 октября — первое с момента назначения Игоря Краснова председателем высшей судебной инстанции. Согласно опубликованной повестке, одним из пунктов станет рассмотрение проекта федерального закона о создании суда Путинского района города Грозного.

Документ предполагается внести в Госдуму. Как отмечено на сайте Верховного суда, речь идет о формировании нового судебного органа в административных границах строящегося района чеченской столицы.

Кадыров сообщил о награждении дочери почетной грамотой президента РФ

По данным властей республики, строительство Путинского района планируется завершить к 2027 году. На площади около 200 гектаров появятся более 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие социальные объекты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее пояснял, что район назван в честь президента России Владимира Путина в знак благодарности за его поддержку и вклад в восстановление региона. Центральный проспект Грозного уже с 2008 года носит имя российского лидера, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
