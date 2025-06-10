В Росгвардии напомнили дачникам, как защитить свое имущество от воров
Чаще всего дачные участки обворовывают осенью и зимой, когда заканчивается дачный сезон, сказал НСН Игорь Кирсанов.
Наибольшее количество краж на дачных участках фиксируется по окончании дачного сезона, защитить имущество помогут не только современные технические средства, но и надежные входные двери, замки, рольставни, решетки или защитное остекление. Об этом в пресс-центре НСН заявил исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Игорь Кирсанов.
«Наименьшее количество краж из домовладений совершается в летний период, потому что мы переезжаем на дачные участки, коттеджи, а по осени возвращаемся в свои квартиры. Поэтому по окончании дачного сезона, в осенне-зимний период, возрастает количество краж из объектов загородной недвижимости. Целесообразно, чтобы и квартиры, и дачи имели надежные элементы защиты, в том числе были оборудованы современными техническими средствами безопасности с выводом информации на пульты централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. Позаботиться о своем имуществе лучше заблаговременно», — сказал Кирсанов.
Также собеседник НСН перечислил способы защиты дачных домов и квартир.
«Если речь идет о безопасности квартиры, важно понимать, на каком этаже она расположена, имеется ли выход на балкон, есть ли связь между соседними балконами, есть ли выход на межлестничное пространство. Если мы говорим о дачном домовладении, то здесь необходимо помимо современных технических средств использовать элементы инженерной укрепленности — надежные входные двери, замки, рольставни, решетки или защитное остекление. Что касается квартир, у нас есть официальные сайты, мы проводим обследование, используем современные средства безопасности и предлагаем собственнику различные виды охранных датчиков и извещателей, в частности, есть оборудование, способное работать с системой “умный дом”», — подытожил он.
Ранее Кирсанов заявил, что безопасность объектов на территории Подмосковья обеспечивают 32 отдела Управления вневедомственной охраны Росгвардии, они занимаются предупреждением, выявлением и пресечением преступлений и административных правонарушений.
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