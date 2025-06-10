Наибольшее количество краж на дачных участках фиксируется по окончании дачного сезона, защитить имущество помогут не только современные технические средства, но и надежные входные двери, замки, рольставни, решетки или защитное остекление. Об этом в пресс-центре НСН заявил исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Игорь Кирсанов.

«Наименьшее количество краж из домовладений совершается в летний период, потому что мы переезжаем на дачные участки, коттеджи, а по осени возвращаемся в свои квартиры. Поэтому по окончании дачного сезона, в осенне-зимний период, возрастает количество краж из объектов загородной недвижимости. Целесообразно, чтобы и квартиры, и дачи имели надежные элементы защиты, в том числе были оборудованы современными техническими средствами безопасности с выводом информации на пульты централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. Позаботиться о своем имуществе лучше заблаговременно», — сказал Кирсанов.