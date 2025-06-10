Росгвардия: За безопасностью на территории Подмосковья следят 32 отдела ведомства
Свыше 170 групп задержания Росгвардии обеспечивают покой жителей Подмосковья, сказал НСН Игорь Кирсанов.
Безопасность объектов на территории Подмосковья обеспечивают 32 отдела Управления вневедомственной охраны Росгвардии, они занимаются предупреждением, выявлением и пресечением преступлений и административных правонарушений. Об этом в пресс-центре НСН заявил исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Игорь Кирсанов.
«Управление вневедомственной охраны Росгвардии занимается выявлением, предупреждением и пресечением преступлений и административных правонарушений не только на охраняемых объектах, но и на постах и маршрутах патрулирования. Это основной, но далеко не полный перечень задач, которые стоят перед управлением. Наши подразделения расположены таким образом, что 32 отдела покрывают всю Московскую область, 74 пункта централизованной охраны обеспечивают безопасность более 85 тысяч объектов различных форм собственности. Для выполнения поставленных задач на маршруты патрулирования ежесуточно выходят более 170 групп задержания», — сказал Кирсанов.
Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин заявил, что стоимость обучения будущих охранников в Росгвардии составит порядка 30-50 тысяч рублей, для бывших сотрудников силовых ведомств она должна быть ниже.
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