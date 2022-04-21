Эксперт рассказал, как защитить квартиру от мошенников

По его словам, важную роль в безопасности квартиры играет район и двор дома.

«Какая в районе криминогенная обстановка... насколько вы знаете соседей... есть ли консьерж... огорожена ли территория... Если подъезд оборудован дверью с кодовым замком и стоит камера, то это является для грабителей препятствием», — пояснил специалист.

Он отметил, что нужно правильно укрепить входную дверь, например, купить с двумя замками, а также исключить вероятность попадания злоумышленников через окно за счёт решёток.

Фефелов отметил, что при этом не стоит отказываться от установки охранной системы, а на окна и двери повесить стикер, сообщающий что жильё находится под охраной.

Ранее Судебный департамент при Верховном суде РФ выяснил, что дела о кражах поступали в российские суды чаще прочих в 2021 году - 210 570 материалов или почти 27% от общего числа.

