Эксперт рассказал, как защитить квартиру от мошенников
Эксперт в области комплексной безопасности Пётр Фефелов заявил, что минимизировать вероятность проникновения преступников в квартиру позволит многоступенчатая система защиты, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, важную роль в безопасности квартиры играет район и двор дома.
«Какая в районе криминогенная обстановка... насколько вы знаете соседей... есть ли консьерж... огорожена ли территория... Если подъезд оборудован дверью с кодовым замком и стоит камера, то это является для грабителей препятствием», — пояснил специалист.
Он отметил, что нужно правильно укрепить входную дверь, например, купить с двумя замками, а также исключить вероятность попадания злоумышленников через окно за счёт решёток.
Фефелов отметил, что при этом не стоит отказываться от установки охранной системы, а на окна и двери повесить стикер, сообщающий что жильё находится под охраной.
Ранее Судебный департамент при Верховном суде РФ выяснил, что дела о кражах поступали в российские суды чаще прочих в 2021 году - 210 570 материалов или почти 27% от общего числа.
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