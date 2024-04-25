В Росфинмониторинге заявили, что теракт в «Крокусе» финансировали с использованием криптовалюты

Граждане нескольких государств участвовали в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, преступление финансировали в том числе с использованием криптовалюты. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает ТАСС.

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Как отметил руководитель федеральной службы, следственные мероприятия пока не завершены.

«Предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран. А финансирование... проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — подчеркнул Чиханчин.

Ранее глава Росфинмониторинга сообщил, что для реализации теракта в «Крокусе» использовалась международная пособническая сеть, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:КриптовалютаТерактРоссия

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