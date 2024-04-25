В Росфинмониторинге заявили, что теракт в «Крокусе» финансировали с использованием криптовалюты

Как отметил руководитель федеральной службы, следственные мероприятия пока не завершены.

«Предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран. А финансирование... проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — подчеркнул Чиханчин.

Ранее глава Росфинмониторинга сообщил, что для реализации теракта в «Крокусе» использовалась международная пособническая сеть, напоминает RT.

