Чайный рынок не верит Росконтролю

Росконтроль исследовал семь популярных в России марок черная чая, оценив каждый бренд по более чем 50 параметрам. В частности, эксперты определили доли кофеина и танина, а также наличие пестицидов и токсичных элементов в образцах. Все они были признаны безопасными для здоровья, однако некоторые бренды завысили класс своего продукта.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в интервью НСН заявил, что в самой чайной индустрии к такого рода исследованиям относятся с сомнением.

«В целом индустрия, люди, имеющие отношение к этому продукту и профессионально занимающиеся им, относятся к такого рода исследованиям скептически. Это субъективное мнение какой-то группы людей. Подкрепляется это, безусловно, какими-то исследованиями лабораторными, которые проводятся этими людьми, но так как они к индустрии отношения не имеют, они часто интерпретируют эти результаты с точки зрения обычного потребителя и, они далеки, на самом деле, от идеала», - сказал он.

Эксперт добавил, что в случае с чаем главным, пусть и не идеальным, показателем качества является статистика продаж.