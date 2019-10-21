Чайный рынок не верит Росконтролю
Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире НСН заявил, что к исследованию Росконтроля о самом популярном черном чае россиян индустрия относится скептически.
Росконтроль исследовал семь популярных в России марок черная чая, оценив каждый бренд по более чем 50 параметрам. В частности, эксперты определили доли кофеина и танина, а также наличие пестицидов и токсичных элементов в образцах. Все они были признаны безопасными для здоровья, однако некоторые бренды завысили класс своего продукта.
Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в интервью НСН заявил, что в самой чайной индустрии к такого рода исследованиям относятся с сомнением.
«В целом индустрия, люди, имеющие отношение к этому продукту и профессионально занимающиеся им, относятся к такого рода исследованиям скептически. Это субъективное мнение какой-то группы людей. Подкрепляется это, безусловно, какими-то исследованиями лабораторными, которые проводятся этими людьми, но так как они к индустрии отношения не имеют, они часто интерпретируют эти результаты с точки зрения обычного потребителя и, они далеки, на самом деле, от идеала», - сказал он.
Эксперт добавил, что в случае с чаем главным, пусть и не идеальным, показателем качества является статистика продаж.
«Чай должен быть вкусным для человека, который его покупает и пьет. Если этому конкретному человеку нравится какой-то сорт, абсолютно неважно, как называется эта марка, какие существуют технические параметры: крупнолистовой, среднелистовой, мелкий, гранулированный. Какой угодно чай, который человеку нравится – это и есть тот настоящий продукт, который достоин быть на рынке. Безусловно, я сейчас говорю о продуктах, которые безопасны.
Определить, какой чай правильный, помогает статистика – за какой люди готовы голосовать рублем. Они приходят в магазин и выбирают тот чай, который им нравится. Соответственно, статистика, которая показывает продажи, с определенными допущениями, в ней тоже есть изъяны, она, как правило, показывает то, что выбирают люди, к чему они возвращаются постоянно. И эта статистика наиболее объективна», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что ранее СМИ опубликовали результаты исследования канадских ученых, которые назвали потенциально опасным чай в пакетиках. По их мнению, заваривание пакетиков приводит к попаданию в воду большого количества микропластика. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что полностью влияние на организм человека этого вещества пока не изучено.
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