Росконтроль назвал марку лучшего черного чая

21 октября 201910:25

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование черного чая, пишет «Лента.ру». В проверке качества приняли участие образцы семи брендов: «Крепкие традиции», Akbar, Tess, Riston. «Альманах», Lipton и Beta Tea.

Диетолог усомнилась в преимуществе какао над кофе в борьбе с холодами

Как сообщает Ura.ru, оценка экземпляров проводилась более, чем по 50 параметрам. В том числе оценивались доли кофеина и танина, а также наличие пестицидов и токсичных элементов. Уточняется, что все образцы были взяты напрямую из продовольственных магазинов.

Исследование показало, что лучшие результаты по содержанию полезных веществ продемонстрировали чаи марок Riston, Lipton, Akbar и «Альманах». В обрaзцaх чaя под мaркой «Крепкие трaдиции» и Lipton были обнaружены грубые черешки, поэтому эксперты не отнесли эти продукты к зaявленному производителем первому сорту. Более того, обрaзец под мaркой Lipton не соответствует и зaявленным нa упaковке хaрaктеристикaм.

Ранее генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире НСН заверил, что качество чая, который россияне могут найти на продуктовых полках, не должно вызывать никаких сомнений.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ИсследованиеРосконтрольЧай