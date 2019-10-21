Росконтроль назвал марку лучшего черного чая

Как сообщает Ura.ru, оценка экземпляров проводилась более, чем по 50 параметрам. В том числе оценивались доли кофеина и танина, а также наличие пестицидов и токсичных элементов. Уточняется, что все образцы были взяты напрямую из продовольственных магазинов.

Исследование показало, что лучшие результаты по содержанию полезных веществ продемонстрировали чаи марок Riston, Lipton, Akbar и «Альманах». В обрaзцaх чaя под мaркой «Крепкие трaдиции» и Lipton были обнaружены грубые черешки, поэтому эксперты не отнесли эти продукты к зaявленному производителем первому сорту. Более того, обрaзец под мaркой Lipton не соответствует и зaявленным нa упaковке хaрaктеристикaм.

Ранее генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире НСН заверил, что качество чая, который россияне могут найти на продуктовых полках, не должно вызывать никаких сомнений.

