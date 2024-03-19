Авиакомпания Thai Airways захотела возобновить прямые рейсы в РФ

По ее словам, авиакомпания намерена восстановить всю европейскую и международную маршрутную сеть. С 1 июля Thai Airways возобновит рейсы в Милан и Брюссель, уточнила она.

Кхансаб рассказала, что представители перевозчика побывали в Москве и обсудили возобновление прямых рейсов. Главным препятствием к этому она назвала нехватку воздушных судов.

Ранее страны G7 пригрозили ввести запрет на полеты иранской авиакомпании Iran Air в Европу, если Тегеран будет поставлять баллистические ракеты в Россию, передает «Радиоточка НСН».

