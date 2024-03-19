Авиакомпания Thai Airways захотела возобновить прямые рейсы в РФ
Авиакомпания из Таиланда Thai Airways намерена возобновить прямые рейсы в Россию, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя Туристического управления азиатской страны Чиравади Кхансаб.
По ее словам, авиакомпания намерена восстановить всю европейскую и международную маршрутную сеть. С 1 июля Thai Airways возобновит рейсы в Милан и Брюссель, уточнила она.
Кхансаб рассказала, что представители перевозчика побывали в Москве и обсудили возобновление прямых рейсов. Главным препятствием к этому она назвала нехватку воздушных судов.
Ранее страны G7 пригрозили ввести запрет на полеты иранской авиакомпании Iran Air в Европу, если Тегеран будет поставлять баллистические ракеты в Россию, передает «Радиоточка НСН».
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