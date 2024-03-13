«Дороже в 2,5 раза»: Авиакомпании гнут «нереальные» цены за пересадку в Стамбуле
Роман Гусаров рассказал НСН, что турецкие компании заламывают цены на «пересадочные» рейсы, пользуясь своим монопольным положением.
Турецкие авиакомпании предлагают россиянам неадекватные цены на билеты с пересадкой в Стамбуле, пользуясь отсутствием прямых рейсов из РФ в Европу, заявил авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН.
«Сегодня турецкие авиакомпании заламывают нереальные цены, пользуясь тем, что нам недоступны прямые перелеты в Европу. Куда деваться? Альтернативы Стамбулу особо нет. Еще вариант Дубай – так даже дешевле, но это сильно дольше и более длительная пересадка. Билеты до Стамбула очень подорожали, турки пользуются своим привилегированным положением на рынке, они почти монополисты. Эта цена просто неадекватная уже», - подчеркнул он.
Гусаров привел несколько примеров того, как пересадка в Стамбуле значительно увеличивает стоимость путешествия.
«Сегодня, например, полет из Канады в Москву обойдется в 2,5 раза дороже с пересадкой в Стамбуле. Еще пример: если раньше в Прагу можно было слетать за 35-40 тысяч рублей туда и обратно, то сейчас это уже 80-90 тысяч рублей в среднем с пересадкой в Стамбуле. И большая часть стоимости приходится именно на рейс Москва-Стамбул», - рассказал он.
Он также объяснил, почему спрос на билеты турецких авиакомпаний не падает в такой ситуации.
«Почему именно турецкие авиалинии выбирают? Потому что через них есть возможность купить билет в путь назначения сквозной. Если будете лететь «Аэрофлотом», например, придется покупать два отдельных билета. Тогда может возникнуть проблема, если рейс опоздал – никто ответственности не несет, потому что это разные авиакомпании», - объяснил собеседник НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Обсуждая с членами правительства развитие воздушных перевозок, он указал, что следует работать над повышением доступности перелётов для россиян, параллельно обеспечивая качество обслуживания и безопасность, передает «Радиоточка НСН».
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