«Дороже в 2,5 раза»: Авиакомпании гнут «нереальные» цены за пересадку в Стамбуле

Гусаров привел несколько примеров того, как пересадка в Стамбуле значительно увеличивает стоимость путешествия.

«Сегодня, например, полет из Канады в Москву обойдется в 2,5 раза дороже с пересадкой в Стамбуле. Еще пример: если раньше в Прагу можно было слетать за 35-40 тысяч рублей туда и обратно, то сейчас это уже 80-90 тысяч рублей в среднем с пересадкой в Стамбуле. И большая часть стоимости приходится именно на рейс Москва-Стамбул», - рассказал он.

Он также объяснил, почему спрос на билеты турецких авиакомпаний не падает в такой ситуации.

«Почему именно турецкие авиалинии выбирают? Потому что через них есть возможность купить билет в путь назначения сквозной. Если будете лететь «Аэрофлотом», например, придется покупать два отдельных билета. Тогда может возникнуть проблема, если рейс опоздал – никто ответственности не несет, потому что это разные авиакомпании», - объяснил собеседник НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Обсуждая с членами правительства развитие воздушных перевозок, он указал, что следует работать над повышением доступности перелётов для россиян, параллельно обеспечивая качество обслуживания и безопасность, передает «Радиоточка НСН».



