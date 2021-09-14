Не политика, а хулиганство. Трунов оценил запрет гастролей Моргенштерна на Украине
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Верховный суд защитил право на самооборону при домашнем насилии
При этом отмечается, что защита своей жизни не является преступлением, следует из определения судебной коллегии.
Игорь Трунов: «Я бы обратил внимание, что Верховный суд защитил права женщин на самооборону, но нижестоящие суды все признали обороняющуюся виновной. Несмотря на то, что российское законодательство каждому гарантирует право на самооборону и достаточно четко это регламентирует, соотношение причиненного вреда к предотвращенному в законодательстве о необходимой обороне изобилует большим количеством оценочных признаков, юридическое значение которых зависит от усмотрения правоприменителя», - пояснил он.
Россияне назвали желаемый размер зарплаты
Большинство россиян хотели бы получать каждый месяц зарплату в 50-70 тысяч рублей - такой суммы им достаточно для комфортной жизни, показало исследование аналитического центра университета "Синергия".
Игорь Трунов: «Мнение экономистов, что деньги – основной рычаг на поведение человека, неверно. Человек хочет зарабатывать столько, чтобы удовлетворить свой привычный, комфортный образ жизни. Дальше деньги для него становятся виртуальностью. Россия – самая большая страна и вычислить среднюю цифру комфортной зарплаты очень сложно, а может быть, и нереально. А вот серьезных экономических исследований насчет проблем при образовании зарплат на рынке труда - о налогообложении, серых схемах, зарплатах в конвертах, сверхприбылях руководителей компаний, следующих за желанием комфортной жизни, - к сожалению, мы не видим в отчетах ученых», - отметил собеседник НСН.
Моргенштерн включен в «черный список» Украины
Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону исполнитель заявил, что в «черном списке» исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, однако он еще в подростковом возрасте взял фамилию матери - Моргенштерн. До этого Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в «черный список». Пресс-секретарь СБ заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде.
Игорь Трунов: «Скорее всего, это не связано ни с какой политической активностью. Так как недавно в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на острые политические вопросы, в том числе, чей Крым, Алишер Валиев ушел от ответа, сказав «крымчан». Записывать Валеева в политики нет оснований. А претензии в плане содержания его песен, основным слушателем которых являются несовершеннолетние, не имеют ни государственных, ни политических различий, а относятся к нарушению административного законодательства, такого как мелкое хулиганство или законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. И для реакции прокуратуры России есть все основания», - резюмировал адвокат.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- В РФ от коронавируса привились более 46 млн человек
- Букеровский фонд объявил шорт-лист премии
- В Москве эсеры провели обучение наблюдателей на выборах в Государственную Думу
- Lancet опубликовал статью о бесполезности и вреде ревакцинации
- Минздрав РФ отчитался о поставке вакцин от гриппа во все регионы
- Мурашко назвал число россиян с COVID-19, находящихся под наблюдением врачей
- Число погибших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии возросло до двух
- В ЛДПР объяснили из-за чего Жириновский потерял штаны на теледебатах
- Собянин объявил об открытии движения по двум новым дорогам в ТиНАО
- Турист погиб в Карачаево-Черкесии при сходе ледника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru