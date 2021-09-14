Не политика, а хулиганство. Трунов оценил запрет гастролей Моргенштерна на Украине

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Верховный суд защитил право на самооборону при домашнем насилии

При этом отмечается, что защита своей жизни не является преступлением, следует из определения судебной коллегии. 

Игорь Трунов: «Я бы обратил внимание, что Верховный суд защитил права женщин на самооборону, но нижестоящие суды все признали обороняющуюся виновной. Несмотря на то, что российское законодательство каждому гарантирует право на самооборону и достаточно четко это регламентирует, соотношение причиненного вреда к предотвращенному в законодательстве о необходимой обороне изобилует большим количеством оценочных признаков, юридическое значение которых зависит от усмотрения правоприменителя», - пояснил он.

2

Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Большинство россиян хотели бы получать каждый месяц зарплату в 50-70 тысяч рублей - такой суммы им достаточно для комфортной жизни, показало исследование аналитического центра университета "Синергия".

Игорь Трунов: «Мнение экономистов, что деньги – основной рычаг на поведение человека, неверно. Человек хочет зарабатывать столько, чтобы удовлетворить свой привычный, комфортный образ жизни. Дальше деньги для него становятся виртуальностью. Россия – самая большая страна и вычислить среднюю цифру комфортной зарплаты очень сложно, а может быть, и нереально. А вот серьезных экономических исследований насчет проблем при образовании зарплат на рынке труда - о налогообложении, серых схемах, зарплатах в конвертах, сверхприбылях руководителей компаний, следующих за желанием комфортной жизни, - к сожалению, мы не видим в отчетах ученых», - отметил собеседник НСН.

3

Моргенштерн включен в «черный список» Украины

Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону исполнитель заявил, что в «черном списке» исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, однако он еще в подростковом возрасте взял фамилию матери - Моргенштерн. До этого Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в «черный список». Пресс-секретарь СБ заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде.

Игорь Трунов: «Скорее всего, это не связано ни с какой политической активностью. Так как недавно в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на острые политические вопросы, в том числе, чей Крым, Алишер Валиев ушел от ответа, сказав «крымчан». Записывать Валеева в политики нет оснований. А претензии в плане содержания его песен, основным слушателем которых являются несовершеннолетние, не имеют ни государственных, ни политических различий, а относятся к нарушению административного законодательства, такого как мелкое хулиганство или законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. И для реакции прокуратуры России есть все основания», - резюмировал адвокат.  

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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