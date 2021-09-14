Не политика, а хулиганство. Трунов оценил запрет гастролей Моргенштерна на Украине

Игорь Трунов: «Скорее всего, это не связано ни с какой политической активностью. Так как недавно в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на острые политические вопросы, в том числе, чей Крым, Алишер Валиев ушел от ответа, сказав «крымчан». Записывать Валеева в политики нет оснований. А претензии в плане содержания его песен, основным слушателем которых являются несовершеннолетние, не имеют ни государственных, ни политических различий, а относятся к нарушению административного законодательства, такого как мелкое хулиганство или законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. И для реакции прокуратуры России есть все основания», - резюмировал адвокат.

