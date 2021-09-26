Жители Казани отказались пускать Моргенштерна

Представители музыканта планировали устроить в городе «самое громкое выступление», при этом не сообщив подробностей. Противники Моргенштерна отказались пускать музыканта в регион. По их мнению, песни содержат «пропаганду человеконенавистничества с намеками на "колумбайн"», и поэтому требуют отменить выступление.

При этом есть и сторонники исполнителя, которые считают нападки на артиста провокациями.

Ранее Моргенштерн рассказал о сборе денег для ребенка из страха перед уголовным делом. Рэпер признался, что помогал больному спинальной мышечной атрофией Илье Худобе из Тимашевска потому, что ему угрожали уголовным делом о пропаганде наркотиков.

