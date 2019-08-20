Лайфхаки к 1 сентября: Как собрать ребёнка в школу и не разориться
Председатель Национального родительского комитета дала советы родителям в эфире НСН по сбору ребёнка в школу.
Траты родителей в Красноярске и Новосибирске на сбор ребёнка в школу составили около 9 тысяч рублей. Таковы данные опроса РИА Новости, проведённого среди жителей мегаполисов. Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург, традиционно требующие больших вложений от своих обитателей, заняли более низкие позиции в рейтинге. У столичных семей уходит в среднем 8,7 тысячи и 8 тысяч рублей соответственно.
О том, как сэкономить на сборе чада в школу не в ущерб качеству товаров, в эфире НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
«Во-первых, нужно ловить выгодные предложения. Потому что продавцы закладывают в цену несколько раз, так что даже, если товар покупают на распродаже, они оказываются не в проигрыше. Поэтому, конечно же, нужно ждать и перед началом учебного года, и потом, когда год уже начался такие горячие предложения. Не нужно этого стесняться», — призвала Волынец.
Не менее полезной может быть кооперация родителей. Более того, по словам собеседницы НСН, не стоит пренебрегать помощью знакомых, чьи дети уже выросли. И, наконец, главное правило, о котором не стоит забывать — вещи, купленные к школе, должны быть подобраны с учётом предпочтений ребёнка.
«Большой популярностью пользуются массовые закупки, когда родители объединяются и напрямую, минуя торговые точки, закупают всё у производителя. Так получается до 70% разницы в цене. Далее, конечно, нужно общаться с друзьями и родственниками не только на предмет общих интересов, но и на предмет наличия у них вещей подросших детей. Очень часто бывает, что одежда, в том числе и для школы, достаётся в очень хорошем качестве. Это тоже очень хорошая статья экономии. И этого сейчас уже не стесняются. Многие мамы стараются купить одежду к школе заранее — весной, но есть опасность, что за лето ребёнок вырастет. Поэтому лучше покупать в срок и следить за распродажами. Не грех и взять одежду немного на вырост, и, конечно же, либо брать с собой ребёнка за покупками, либо учитывать его выбор», — заключила Волынец.
Ранее в Минпромторге рассказали об инициативе разработать стандарт школьной формы. Он может появиться в России к 2020 году.В стандарте планируют зафиксировать требования к прочности и стойкости материалов, а также указать воздухопроницаемость ткани и подкладки, из которых будет шиться форма. Ирина Волынец тогда заявила НСН, что введение этих норм может привести к удорожанию школьной формы, в результате чего собирать детей к школе многие семьи будут в кредит.
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