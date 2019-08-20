Лайфхаки к 1 сентября: Как собрать ребёнка в школу и не разориться

Траты родителей в Красноярске и Новосибирске на сбор ребёнка в школу составили около 9 тысяч рублей. Таковы данные опроса РИА Новости, проведённого среди жителей мегаполисов. Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург, традиционно требующие больших вложений от своих обитателей, заняли более низкие позиции в рейтинге. У столичных семей уходит в среднем 8,7 тысячи и 8 тысяч рублей соответственно.

О том, как сэкономить на сборе чада в школу не в ущерб качеству товаров, в эфире НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Во-первых, нужно ловить выгодные предложения. Потому что продавцы закладывают в цену несколько раз, так что даже, если товар покупают на распродаже, они оказываются не в проигрыше. Поэтому, конечно же, нужно ждать и перед началом учебного года, и потом, когда год уже начался такие горячие предложения. Не нужно этого стесняться», — призвала Волынец.

Не менее полезной может быть кооперация родителей. Более того, по словам собеседницы НСН, не стоит пренебрегать помощью знакомых, чьи дети уже выросли. И, наконец, главное правило, о котором не стоит забывать — вещи, купленные к школе, должны быть подобраны с учётом предпочтений ребёнка.