В Риме началось расследование посреднического предложения на поставку «Спутника V»

По данным издания, посредник готов поставить в Италию 50 млн доз российской вакцины. Цена на нее не была указана, ее предлагали обсудить в случае заинтересованности.

В спецподразделение карабинеров поступили сигналы о посреднических предложениях на поставку вакцин от COVID-19 от глав нескольких итальянских регионов. Обычно спекулянты предлагают препараты по цене в два-три раза выше согласованной Еврокомиссией.

Закупку «Спутника V» не исключил лидер входящей в правящую коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини.

«Главная цель - обеспечение безопасности граждан и их здоровья. Если эта вакцина ["Спутник V"] эффективна и уже используется в разных странах, в том числе в Венгрии, которая входит в ЕС, почему бы не применять ее?», - цитирует его ТАСС.

На данный момент в Италии применяют для вакцинации населения от коронавируса три препарата: , американской компании Moderna, американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech и британско-шведской AstraZeneca. Все поставщики заявили о сокращении поставок по заключенным с Еврокомиссией контрактам из-за нехватки производственных мощностей.

