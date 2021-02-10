Express: в ЕС существует угроза раскола из-за «Спутника V»
Италия «пригрозила» одобрить к применению вакцину от COVID-19 «Спутник V» российского производства на фоне растущего возмущения затормозившейся вакцинацией в Евросоюзе, пишет Express.
Решение Рима использовать российский препарат «угрожает расколоть ЕС». Газета напоминает слова областного итальянского министра здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато о том, что «Спутник V» может стать средством, которое ускорит программу вакцинации в стране.
Express отмечает, что Евросоюз испытывает трудности с вакцинацией из-за проблем с поставками препаратов от компаний AstraZeneca и Pfizer.
Тем временем, министерство здравоохранения Монголии зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении уточняется, что регистрация российского препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.
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