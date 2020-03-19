Смерть профессора с диагнозом «коронавирус» не подтвердилась
Российский госуниверситет нефти и газа имени Губкина не подтвердил информацию о том, что в московской больнице скончалась 79-летняя профессор этого вуза, которой ранее поставили диагноз «коронавирус». Об это сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе университета.
Там отметили, что не обладают официальной информацией об этом.
Ранее в телеграм-каналах появилась официально неподтвержденная информация о том, что 79-летняя пациентка больницы Москвы с коронавирусом ной инфекцией, о смерти которой сообщили столичные власти, якобы является профессором Губкинского университета Валентиной Зубаревой.
Кроме того, в пресс-службе вуза сообщили, что университет работает в обычном режиме, никакого карантина не объявлялось. При этом студенты переведены на дистанционное обучение, а преподаватели и администрация учебного заведения продолжает трудиться на местах.
Ранее в четверг главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц сообщил, что причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб. Эту информацию передал оперативный штаб по столице. Вскрытие показало, что причиной смерти 79-летней Валентины Зубаревой стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. У пациентки было несколько сопутствующих хронических заболеваний. Ранее тест на коронавирус показал наличие у нее нового вируса.
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