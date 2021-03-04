Генетик отказался верить в зависимость коронавируса от группы крови

«Чепуха. Профессиональных медицинских журналов чрезвычайно много, и большая их часть никуда не годится. Вот, например, в JAMA (Journal of the American Medical Association - прим. НСН), действительно печатают то, что стоит донести до публики, а тот журнал, что вы назвали, я не знаю. Пока все, что говорилось о группах крови и предрасположенности к каким бы то ни было заболеваниям, - все чепуха. Пока это никем не доказано. Тут нужны специфические исследования с полной доказательной базой на огромных выборках людей. Выборки должны быть в десятки тысяч людей! Тут нужна сверхнадежная статистика», - сказал генетик.

Между тем, как пишет Blood Advances, американские медики, проанализировали, как коронавирус SARS-CoV-2 взаимодействует с эритроцитами — красными кровяными тельцами каждой из групп крови. Вирус использует белковый комплекс RBD для прикрепления к клеткам-хозяевам, и от силы его связывания во многом зависит легкость заражения, утверждается в материале. Как утверждают авторы исследования, они нашли подтверждение догадкам о том, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови на респираторных клетках.

Ранее Александр Апт в эфире НСН назвал сроки для получения данных о реакции антител на новый коронавирус.

