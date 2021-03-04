Генетик отказался верить в зависимость коронавируса от группы крови
Профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, завлабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН Александр Апт в эфире НСН с недоверием отнёсся к источнику научного открытия.
Ученые-медики из больницы Brigham and Women's в Бостоне нашли обоснование версии о том, что люди со второй группой крови имеют больший риск заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил журнал Американского общества гематологии Blood Advances.
Профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, завлабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН Александр Апт в эфире НСН отказался верить данным американских коллег.
«Чепуха. Профессиональных медицинских журналов чрезвычайно много, и большая их часть никуда не годится. Вот, например, в JAMA (Journal of the American Medical Association - прим. НСН), действительно печатают то, что стоит донести до публики, а тот журнал, что вы назвали, я не знаю. Пока все, что говорилось о группах крови и предрасположенности к каким бы то ни было заболеваниям, - все чепуха. Пока это никем не доказано. Тут нужны специфические исследования с полной доказательной базой на огромных выборках людей. Выборки должны быть в десятки тысяч людей! Тут нужна сверхнадежная статистика», - сказал генетик.
Между тем, как пишет Blood Advances, американские медики, проанализировали, как коронавирус SARS-CoV-2 взаимодействует с эритроцитами — красными кровяными тельцами каждой из групп крови. Вирус использует белковый комплекс RBD для прикрепления к клеткам-хозяевам, и от силы его связывания во многом зависит легкость заражения, утверждается в материале. Как утверждают авторы исследования, они нашли подтверждение догадкам о том, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови на респираторных клетках.
Ранее Александр Апт в эфире НСН назвал сроки для получения данных о реакции антител на новый коронавирус.
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