Гинцбург заявил об отсутствии противопоказаний к вакцинации от COVID-19 у аллергиков

«Этот вопрос фактически решен уже. Если аллергик, опять же, не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний», - отметил ученый.

Гинцбург рекомендовал избегать контакта с аллергеном до и после прививки. Также он обратил внимание на то, что вакцинацию следует перенести, если аллергия находится в стадии обострения.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» не запрещена для использования людям с онкологическими заболеваниями, но использовать его можно только после консультации с лечащим врачом.

