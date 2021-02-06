Гинцбург заявил об отсутствии противопоказаний к вакцинации от COVID-19 у аллергиков
Для аллергиков нет противопоказаний к вакцинации от коронавируса, их не существует. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1».
«Этот вопрос фактически решен уже. Если аллергик, опять же, не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний», - отметил ученый.
Гинцбург рекомендовал избегать контакта с аллергеном до и после прививки. Также он обратил внимание на то, что вакцинацию следует перенести, если аллергия находится в стадии обострения.
Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» не запрещена для использования людям с онкологическими заболеваниями, но использовать его можно только после консультации с лечащим врачом.
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