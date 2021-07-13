В РФПИ прокомментировали статью о проблемах с регистрацией вакцины «Спутник V» в EС

Ранее Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что разработчики вакцины неоднократно отказывались предоставлять европейским регуляторам данные, необходимые для стандартной процедуры утверждения препарата на рынке.

Как отметили в пресс-службе РФПИ, материал основан «на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби».

В фонде считают, что публикация содержит ошибки и вводит читателей в заблуждение насчет «Спутника V», характеристик препарата и взаимодействия разработчиков с Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Отмечается, что РФПИ продолжает тесное взаимодействие с европейским регулятором для регистрации российской вакцины на территории ЕС.

«В частности, инспекторы EMA завершили оценку соблюдения стандартов клинического исследования вакцины и провели проверку производственных площадок в рамках оценки надлежащих правил производства препарата. В результате осуществленной инспекции специалисты EMA не выявили критических замечаний и предоставили положительный отзыв в рамках оценки клинического исследования "Спутника V"» — подчеркнули в РФПИ.

Ожидается, что ЕМА может зарегистрировать российскую вакцину в ближайшие месяцы.

Кроме того, РФПИ обратился к Reuters с просьбой исправить некорректные факты в статье о препарате и провести внутреннее расследование, а также «принять меры против сотрудников агентства, распространяющих заведомо ложную и некорректную информацию».

