Сами виноваты: Reuters узнало причины задержки одобрения «Спутника V» в ЕС

Причины задержки одобрения российской вакцины «Спутник V» в Европе стали известны агентству Reuters. Дело в том, что разработчики препарата неоднократно отказывались предоставлять европейским регуляторам данные, которые необходимы для стандартной процедуры утверждения вакцины на рынке.

Такую причину агентству назвали источники, знакомые с подробностями процесса оценки «Спутника» регуляторами ЕС. Так, Европейское агентство по лекарственным средствам вынужденно приостановило изучение безопасности и эффективности российского препарата после того, как 10 июня был пропущен предельный срок предоставления данных о клинических испытаниях вакцины.

На тот момент ЕМА получила мало производственных данных, а также клинической статистики по «Спутнику V». При этом предоставленные сведения были неполными. По данным Reuters, разработчик НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи также не передал требуемые данные для оценки группой французских ученых – их обзор должен быть выпущен перед исследованием препарата агентством EMA.