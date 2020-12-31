В РФПИ опровергли отказ Венгрии от закупки вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг данные об отказе Венгрии от российской вакцины «Спутник V», передаёт ТАСС со ссылкой на представителя фонда.
Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась закупать вакцину у России из-за недостаточных производственных мощностей.
По словам представителя РФПИ, венгерские власти уже получили первую партию вакцины в размере 6 тысяч доз. Фонд полностью поставит необходимый объём вакцины в январе-марте 2021 года.
«РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — добавил собеседник ТАСС.
«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработал российский центр имени Гамалеи при поддержке РФПИ. В ряде стран, в том числе в России и Аргентине, началась вакцинация «Спутником V». Клинические испытания препарата продолжаются в Индии, ОАЭ и Бразилии.
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