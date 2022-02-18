Австрия разрешит въезд российским туристам с отрицательным ковид-тестом

Австрия открывает границы для россиян, которые сдали отрицательный тест на коронавирус. Такое заявление сделало Министерство туризма страны.

Кроме того, въехать в страну можно при наличии теста на антиген к коронавирусу. Въезд также разрешен переболевшим COVID-19 и вакцинированным одним из препаратов, согласованных с Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российские вакцины в этот список не входят.

Новые правила будут действовать с 22 февраля. При этом неизвестно, будет ли распространяться на туристов из России требование отбывать карантин.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусТуристыАвстрия
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