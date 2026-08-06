В Госдуме разъяснили правила обязательной индексации зарплат

Заработная плата работников бюджетной сферы должна индексироваться ежегодно, а в коммерческих организациях этот процесс зависит от решения руководства. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб.

Парламентарий уточнила, что оклады бюджетников и силовиков повышают один раз в год, обычно с января или октября. Коммерческие предприятия принимают решения самостоятельно, однако Трудовой кодекс обязывает их пересматривать доходы персонала с учетом роста потребительских цен.