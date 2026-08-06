В Госдуме разъяснили правила обязательной индексации зарплат
Заработная плата работников бюджетной сферы должна индексироваться ежегодно, а в коммерческих организациях этот процесс зависит от решения руководства. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб.
Парламентарий уточнила, что оклады бюджетников и силовиков повышают один раз в год, обычно с января или октября. Коммерческие предприятия принимают решения самостоятельно, однако Трудовой кодекс обязывает их пересматривать доходы персонала с учетом роста потребительских цен.
Отсутствие индексации на протяжении нескольких лет часто свидетельствует о сложном финансовом положении компании. Депутат отметила, что бизнес избежит серьезных штрафов, если сможет документально подтвердить угрозу банкротства и ликвидации из-за дополнительных расходов на персонал.
Между тем в Госдуме предложили ввести «материнскую зарплату» в 20 тысяч рублей за ребенка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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