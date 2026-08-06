Эксперт раскрыл вред регулярных переработок в российских компаниях

Постоянные переработки сотрудников в офисе до позднего вечера свидетельствует о серьезных проблемах в управлении компанией, а не об их преданности делу. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказал основатель коммуникационного агентства «ПРОГРЕСС» Дмитрий Солопов.

По словам эксперта, систематические задержки на рабочем месте указывают на неорганизованность самого человека или полную беспомощность выстроенной системы менеджмента.

В неэффективных организациях руководство не способно объективно оценивать реальные трудозатраты, поэтому заменяет грамотное планирование банальным административным давлением и делает процесс важнее конечного результата.