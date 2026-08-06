Эксперт раскрыл вред регулярных переработок в российских компаниях
Постоянные переработки сотрудников в офисе до позднего вечера свидетельствует о серьезных проблемах в управлении компанией, а не об их преданности делу. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказал основатель коммуникационного агентства «ПРОГРЕСС» Дмитрий Солопов.
По словам эксперта, систематические задержки на рабочем месте указывают на неорганизованность самого человека или полную беспомощность выстроенной системы менеджмента.
В неэффективных организациях руководство не способно объективно оценивать реальные трудозатраты, поэтому заменяет грамотное планирование банальным административным давлением и делает процесс важнее конечного результата.
Адекватных руководителей такая ситуация категорически не устраивает из-за высоких финансовых рисков. Жизнь персонала в режиме нон-стоп неизбежно ведет к профессиональному выгоранию, после чего ценные кадры увольняются и бизнес тратит огромные средства на поиск замены, а сами переработки лишь маскируют нехватку ресурсов или некорректную постановку задач.
Если человек трудоголик, ему не стоит пытаться «излечиться», потому что это не болезнь, а способ справиться с неуверенностью в себе и тревогой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на психологов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Школьники из России стали чемпионами Международной олимпиады по ИИ
- «Даже Маск не смог!»: Почему Трампу не страшна «третья партия» Такера Карлсона
- Психолог объяснила скрытый смысл выбора цвета автомобиля
- «Склонить к сожительству»: Кто стоит за попытками ограничить работу таксистов-«зазывал»
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии