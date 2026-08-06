Эксперт раскрыл вред регулярных переработок в российских компаниях

Постоянные переработки сотрудников в офисе до позднего вечера свидетельствует о серьезных проблемах в управлении компанией, а не об их преданности делу. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказал основатель коммуникационного агентства «ПРОГРЕСС» Дмитрий Солопов.

По словам эксперта, систематические задержки на рабочем месте указывают на неорганизованность самого человека или полную беспомощность выстроенной системы менеджмента.

В неэффективных организациях руководство не способно объективно оценивать реальные трудозатраты, поэтому заменяет грамотное планирование банальным административным давлением и делает процесс важнее конечного результата.

Большинство россиян считают себя трудоголиками

Адекватных руководителей такая ситуация категорически не устраивает из-за высоких финансовых рисков. Жизнь персонала в режиме нон-стоп неизбежно ведет к профессиональному выгоранию, после чего ценные кадры увольняются и бизнес тратит огромные средства на поиск замены, а сами переработки лишь маскируют нехватку ресурсов или некорректную постановку задач.

Если человек трудоголик, ему не стоит пытаться «излечиться», потому что это не болезнь, а способ справиться с неуверенностью в себе и тревогой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на психологов.

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ФОТО: ITAR-TASS/Курсков Евгений
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