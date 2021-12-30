В РФ смертность выросла за 11 месяцев на 18,5%

В России за 11 месяцев текущего года выросла на 18,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

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По словам вице-премьера, весь прирост смертности приходится на смертность от коронавируса. Голикова связала это с низким уровнем вакцинации в стране.

Смертность от других болезней при этом снизилась на 9%, добавила чиновница.

Ранее Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в стране снижается, однако указала на необходимость соблюдать в праздники ограничительные меры, чтобы не допустить новой вспышки.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СмертностьКоронавирус
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