В РФ смертность выросла за 11 месяцев на 18,5%
В России за 11 месяцев текущего года выросла на 18,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
По словам вице-премьера, весь прирост смертности приходится на смертность от коронавируса. Голикова связала это с низким уровнем вакцинации в стране.
Смертность от других болезней при этом снизилась на 9%, добавила чиновница.
Ранее Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в стране снижается, однако указала на необходимость соблюдать в праздники ограничительные меры, чтобы не допустить новой вспышки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru