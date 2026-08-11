Посланник Трампа высказался о будущем российско-американских отношений
Конфликт на Украине остается главным препятствием для партнерских отношений России и США, считает председатель Комиссии США по изящным искусствам, посланник американского президента на Петербургском международном экономическом форуме Родни Мимс Кук-младший. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».
Говоря о будущем двусторонних отношений, Кук указал на необходимость урегулирования украинского кризиса.
«Он стал тяжким бременем для всего мира и приковал к себе внимание международного сообщества. Необходимо также «успокоить» Европу. У России есть все возможности достичь урегулирования, а мы готовы этому поспособствовать», - подчеркнул он.
По словам Кука, он верит в наступление мира, который восстановит дружеские связи между Москвой и Вашингтоном. Отвечая на вопрос о шагах для постепенной нормализации отношений РФ и США, глава комиссии указал, что хорошей точкой соприкосновения могут стать музыка и культура. Стороны уже начали двигаться по этому пути благодаря концертам скрипача Михаила Симоняна в Вашингтоне, Нью-Йорке и Атланте.
Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в беседе с НСН заявил, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает линию контактов с Россией по украинскому вопросу и заинтересована в стабилизации отношений с Москвой.
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