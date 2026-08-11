АКИТ: Самыми популярными в онлайн-торговле стали товары для дома

Товары для дома и мебель стали самыми популярными категориями товаров в российском онлайн-ретейле в первой половине 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Отмечается, что в первую пятерку товаров по объему продаж вошли товары для дома и мебель (15,8% от всех покупок в интернете, или 1,13 трлн рублей); одежда и обувь (15,1%, 1,08 трлн); продукты питания (14,8%, 1,06 трлн); электроника и бытовая техника (13%, 931 млрд); товары для красоты и здоровья (6,8%, 490 млрд). Кроме того, популярны у россиян онлайн-покупки автозапчастей и автоаксессуаров - 6,1%, инструментов - 5,4%, цифровых товаров - 4,3%, спорттоваров и товаров для детей - по 3,5%.

По данным АКИТ, наибольшую динамику роста в первой половине года показали цифровые товары. Объемы их продаж выросли почти на 40% в годовом выражении. Онлайн-торговля аптек, зоомагазинов, товаров для творчества в каждом сегменте увеличилась почти на треть. Онлайн-покупки товаров для красоты и здоровья, спортивных товаров, книг, товаров для дома и мебели показали рост более 20%.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Ura.ru рассказал, что потребители массово уходят из магазинов на онлайн-платформы, где товары дешевле.

