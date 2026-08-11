В Комсомольске-на-Амуре загорелся вспомогательный цех на НПЗ

Пожар произошел на территории вспомогательного цеха на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре. Об этом заявили в администрации муниципального образования, передает РИА Новости.

«Возгорание было оперативно ликвидировано», - сообщил собеседник агентства.

Пострадавших в результате ЧП нет. По итогам лабораторных исследований не зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Ранее в Краснодарском крае на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода упали обломки БПЛА, пострадали шесть человек, напоминает Ura.ru.

