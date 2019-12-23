Названы самые востребованные профессии

Кроме того, в десятку самых востребованных профессий вошли также: юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги допобразования и медсёстры.

Подобные выводы исследователи сделали, опросив более 20 тысяч компаний, передает RT.

Ранее Росстат сообщил, что число открытых вакансий в российских компаниях перевалило за показатель 1,1 млн по итогам второго квартала 2019 года, что побило рекорд трехлетней давности. Однако россияне откликаться на вакансии не спешат. Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН связала это с низкой зарплатой, предлагаемой соискателям.

«Вакансии, которые фиксирует Росстат и заявляют предприятия, часть из них, действительно, связана с тем, что предложение не успевает за новыми проектами, за новыми профессиями и так далее. Это объективная вещь. Но значительная часть вакансий – это вакансии, которых может быть и два миллиона и три, но они не будут ни о чем говорить с точки зрения того, что у нас, действительно, так много рабочих мест, что на них не хватает людей. Значительная часть этих вакансий – это низкооплачиваемая работа», - заявила она.

