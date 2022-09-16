Ozon и «Яндекс.маркет» начнут продажи iPhone 14 вечером 16 сентября
Продажи iPhone 14 начнутся на российских маркетплейсах 16 сентября вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс Маркет» и Ozon.
Ранее американская компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 14 с увеличенными дисплеями. Стоимость нового iPhone 14 составит $799.
Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что базовые модели нового смартфона Apple iPhone 14 и iPhone 14 Plus больше похожи на очень дорогой вариант iPhone 13.
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