Ozon и «Яндекс.маркет» начнут продажи iPhone 14 вечером 16 сентября

Продажи iPhone 14 начнутся на российских маркетплейсах 16 сентября вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс Маркет» и Ozon.

В России подешевели iPhone 13

Ранее американская компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 14 с увеличенными дисплеями. Стоимость нового iPhone 14 составит $799.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что базовые модели нового смартфона Apple iPhone 14 и iPhone 14 Plus больше похожи на очень дорогой вариант iPhone 13.


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ФОТО: Скриншот с видео / презентация Apple
ТЕГИ:Apple
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