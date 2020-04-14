В РФ призвали выдавать продуктовые карточки наименее обеспеченным людям

Бизнес обратился к правительству РФ с призывом начать выдавать наименее обеспеченны россиянам продуктовые карточки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания соответствующее заявление.

По данным издания, с идеей выступили, в частности, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов и другие.