В РФ призвали выдавать продуктовые карточки наименее обеспеченным людям
Бизнес обратился к правительству РФ с призывом начать выдавать наименее обеспеченны россиянам продуктовые карточки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания соответствующее заявление.
По данным издания, с идеей выступили, в частности, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов и другие.
Проект по продуктовым карточкам находился в разработке у Минпромторге, о нем стало известно впервые в 2015 году, в настоящее время он заморожен, отмечает издание. Между тем, авторы заявления предлагают реализовать этот проект, включив в число получателей карточек людей, потерявших работу из-за пандемии.
Авторы заявления подчеркивают, что такая мера позволит обеспечить граждан, которые остались без средств, а также обеспечит рост спроса на товары российских компаний, что даст возможность сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса. В заявлении финансирование проекта с мая до декабря текущего года оценивается 800 млрд рублей, что позволит выдавать карточки размером 10 тыс. рублей каждый месяц 10 млн россиян.
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