Познер назвал революционером ушедшего из жизни основателя CNN
Сегодняшний телеканал CNN мало похож на то, что создавал Тед Тернер, поскольку пропагандирует только одну точку зрения, сказал НСН Владимир Познер.
Умершего основателя телеканала CNN Теда Тернера можно по праву считать революционером в журналистике: он не только первым создал круглосуточный новостной канал, но и показывал зрителю множество разных точек зрения, предлагая самостоятельно найти истину для себя. Об этом НСН заявил журналист и телеведущий Владимир Познер.
Основатель телеканала CNN, инициатор и спонсор Игр доброй воли в Москве на фоне бойкота Западом Олимпиады-80 Тед Тернер скончался на 88-м году жизни, сообщило РИА Новости. Познер назвал Тернера революционером в истории СМИ.
«Когда Тернер создал CNN в качестве круглосуточного новостного телевизионного канала, все сказали, что из этого ничего не получится, что это бредовая идея, но оказалось, что эта идея революционная. Потом и другие стали подражать ему. Конечно, Тернер — выдающаяся личность, я его довольно хорошо знал, некоторое время даже работал у него. Могу сказать, что это был человек, готовый идти на риск, увлекающийся и очень верящий в то, что если людям дать широкий спектр новостей, они сами во всем разберутся. Он не пытался убеждать зрителя с помощью своих журналистов, что что-то правильно, а что-то неправильно, а давал разные точки зрения, предлагая самому зрителю разобраться. Я считаю, что это был абсолютно выдающийся поступок с его стороны», — сказал Познер.
То же, что происходит в журналистике сегодня, не имеет к Тернеру никакого отношения, заявил собеседник НСН, добавив, что и сам телеканал CNN стал другим.
«То, что сегодня происходит в журналистике, никакого отношения к Тернеру не имеет, потому что в нынешней журналистике царствует, как правило, одна точка зрения, особенно на телевидении, когда зрителю говорят, как он должен считать. Да и телеканал CNN стал другим. Сегодня это подчиненный, а не независимый канал. Он входит в очень большой конгломерат, где действия телевидения рассматриваются с двух точек зрения — заработка и политического момента. Сегодня CNN в какой-то степени противостоит телеканалу Fox News, поэтому тоже придерживается одного взгляда, чего во времена Тернера не было», — добавил журналист.
В заключение Познер отметил, что, спонсируя Игры доброй воли, Тернер пытался доказать, что спорт и политика — несовместимые вещи.
«Игры доброй воли проходили не только в Москве, но и в американском Сиэтле. Совершенно очевидно, что Тернер считал, что спорт и политика — вещи несовместимые. Его решение о создании Игр доброй воли, которые обошлись ему очень дорого и никак не окупались, было ответом политизации спорта, тому, что США отказались участвовать в Олимпиаде-80 в Москве. Я никогда не разговаривал с ним на тему его отношения к России, но думаю, что, конечно, он стремился к нормализации отношений между США и СССР», — подытожил он.
Ранее российский режиссер, сценарист, продюсер, журналист, телеведущий и политический деятель, заслуженный артист России Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
