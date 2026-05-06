Умершего основателя телеканала CNN Теда Тернера можно по праву считать революционером в журналистике: он не только первым создал круглосуточный новостной канал, но и показывал зрителю множество разных точек зрения, предлагая самостоятельно найти истину для себя. Об этом НСН заявил журналист и телеведущий Владимир Познер.

Основатель телеканала CNN, инициатор и спонсор Игр доброй воли в Москве на фоне бойкота Западом Олимпиады-80 Тед Тернер скончался на 88-м году жизни, сообщило РИА Новости. Познер назвал Тернера революционером в истории СМИ.

«Когда Тернер создал CNN в качестве круглосуточного новостного телевизионного канала, все сказали, что из этого ничего не получится, что это бредовая идея, но оказалось, что эта идея революционная. Потом и другие стали подражать ему. Конечно, Тернер — выдающаяся личность, я его довольно хорошо знал, некоторое время даже работал у него. Могу сказать, что это был человек, готовый идти на риск, увлекающийся и очень верящий в то, что если людям дать широкий спектр новостей, они сами во всем разберутся. Он не пытался убеждать зрителя с помощью своих журналистов, что что-то правильно, а что-то неправильно, а давал разные точки зрения, предлагая самому зрителю разобраться. Я считаю, что это был абсолютно выдающийся поступок с его стороны», — сказал Познер.