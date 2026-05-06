В РФ предложили меры борьбы с мошенничеством против пенсионеров
Ввести механизм двойного подтверждения юридически значимых операций для защиты пенсионеров от мошенников предлагает юрист Александр Хаминский. Об этом он рассказал «Ленте.ру».
Эксперт указал, что уже применяемые механизмы, включая запрет на операции с жильем без присутствия владельца и возможность самостоятельно заблокировать выдачу кредитов, демонстрируют результат, однако этого мало.
По мнению Хаминского, при попытке реализовать недвижимость или получить заем необходимо информировать доверенное лицо — члена семьи или сотрудника соцслужбы.
Кроме того, специалист выступил за расширение использования финансовых ограничений и срока на раздумья, позволяющего пожилому гражданину аннулировать сомнительную транзакцию без штрафов.
Юрист добавил, что важную роль играет банковский мониторинг: алгоритмы должны выявлять нетипичную активность вроде крупных переводов или снятия наличных, временно блокировать такие операции и проверять их.
Между тем мошенники активизировались перед Днем Победы и нацелились на ветеранов и пенсионеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Эксперт назвал способы отличить настоящие отзывы на товары от накрученных
- Познер назвал революционером ушедшего из жизни основателя CNN
- В РФ предложили меры борьбы с мошенничеством против пенсионеров
- «Был готов доклад!»: Сокуров раскрыл, почему не поедет на Венецианскую биеннале
- Психолог допустила, что телесные наказания помогут приструнить подростков
- ФАС сообщила о снижении цен на социальные товары в регионах России
- Кабмин выделил аэропортам юга и центра РФ почти 6 млрд рублей компенсации
- «Уволят сразу»: Опыт Сингапура не поможет пресечь травлю в школах
- Звезды шоу-бизнеса стали общаться с фанатами с помощью ИИ-двойников
- Горе от ума: Почему россиян с избыточной квалификацией не берут на работу