Добыча нефти странами ОПЕК упала до 36-летнего минимума

В апреле страны ОПЕК добыли 20,55 млн баррелей нефти в сутки — это наименьший показатель с 1990 года, свидетельствуют данные опроса Bloomberg.

Наиболее существенное падение зафиксировано в Кувейте: добыча сократилась на 470 тыс. баррелей в сутки и достигла 800 тыс. б/с. Этот объем составляет менее трети от показателей, которые страна демонстрировала до эскалации в регионе.

Аналитик Юшков предрек обвал цен на нефть до 30 долларов из-за ОАЭ

Агентство связывает снижение добычи прежде всего с перебоями в поставках на фоне ближневосточного конфликта.

При этом, опрос проводился до объявления ОАЭ о выходе из ОПЕК и формата ОПЕК+. Решение было озвучено 1 мая, до этого эмираты занимали третье место по объемам нефтедобычи в картеле после Саудовской Аравии и Ирака.

В начале этой недели мировые цены на нефть достигли максимальных значений с июля 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке., передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтедобычаНефтьЦена На Нефть

Горячие новости

Все новости

партнеры