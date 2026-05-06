Эксперт назвал способы отличить настоящие отзывы на товары от накрученных

От том, как отличить реальные отзывы о товарах от заказных, «Ленте.ру» рассказал гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

Он пояснил, что обратная связь от покупателей превратилась в инструмент конкурентной борьбы. Одни бренды честно стимулируют клиентов делиться мнением за бонусы, другие прибегают к услугам «агентов влияния» или накручивают ботов.

Потребители научились выявлять грубую накрутку по шаблонным текстам, массовым публикациям в один день и похожим аватаркам. Однако изощренные схемы специализированных ORM-агентств создают иллюзию массового одобрения, которую сложно распознать даже специалисту.

Искусственный интеллект усложнил задачу: он помогает находить фейки по сложным признакам, но одновременно генерирует убедительные, но неискренние мнения. Виноградов рекомендовал изучать негативные отзывы, где часто скрыты реальные проблемы, и оценивать реакцию бренда на критику.

ФОТО: РИА Новости / Константин Чалабов
