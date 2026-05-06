«Был готов доклад!»: Сокуров раскрыл, почему не поедет на Венецианскую биеннале
Раньше из Петербурга в Венецию был прямой рейс, а сейчас добираться туда - цело дело, заявил НСН Александр Сокуров.
Режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что его отсутствие на Венецианской биеннале связано с логистическими сложностями, и никакого политического подтекста и интриг тут нет.
Ранее стало известно, что Сокуров не сможет принять участие в мероприятиях Венецианской биеннале 6-7 мая в связи с «внезапной недоступностью». Об этом сообщила пресс-служба выставки искусств. Режиссер объяснил, что должен был выступить там с докладом.
«Я действительно должен был там выступать, и у меня даже был готов текст выступления, доклад. Но, к сожалению, по организационным причинам не смог. Дорога длинная и сложная сейчас. В эти сроки это оказалось просто невозможно, вот и все. Тут нет никаких интриг и никакого подтекста. Просто такое сейчас бывает в связи с маршрутами. Они очень хотели, и я считаю, что надо было обязательно участвовать. Но, к сожалению, не всегда это получается. Если бы это было как раньше - сел в самолет и напрямую из Петербурга в Венецию долетел, то вообще проблем бы не было. Сейчас на перекладных, два-три самолета, пока ты доберешься куда-то», - рассказал он.
При этом режиссер отметил, что нисколько не переживает из-за сложившейся ситуации.
«Я ни в коем случае не переживаю, это же не моя профессия. Если мне не дают снимать кино, тогда я переживаю. Вообще я выезжаю заграницу. Я недавно был в Италии, во Франции. У меня есть всякого рода профессиональные задачи там», - подытожил он.
Ранее в пресс-службе ММКФ заявили, что президент ММКФ Никита Михалков не подписывал документов о вручении специального приза «За вклад в мировой кинематограф» российскому режиссеру Александру Сокурову. До этого сам Сокуров объявил, что получил официальное письмо от Михалкова с сообщением о решении ММКФ присудить ему приз «За вклад в мировой кинематограф». При этом, по словам мастера, накануне премьеры его фильма «Записная книжка режиссера» он узнал, что вручение премии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
