Режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что его отсутствие на Венецианской биеннале связано с логистическими сложностями, и никакого политического подтекста и интриг тут нет.

Ранее стало известно, что Сокуров не сможет принять участие в мероприятиях Венецианской биеннале 6-7 мая в связи с «внезапной недоступностью». Об этом сообщила пресс-служба выставки искусств. Режиссер объяснил, что должен был выступить там с докладом.

«Я действительно должен был там выступать, и у меня даже был готов текст выступления, доклад. Но, к сожалению, по организационным причинам не смог. Дорога длинная и сложная сейчас. В эти сроки это оказалось просто невозможно, вот и все. Тут нет никаких интриг и никакого подтекста. Просто такое сейчас бывает в связи с маршрутами. Они очень хотели, и я считаю, что надо было обязательно участвовать. Но, к сожалению, не всегда это получается. Если бы это было как раньше - сел в самолет и напрямую из Петербурга в Венецию долетел, то вообще проблем бы не было. Сейчас на перекладных, два-три самолета, пока ты доберешься куда-то», - рассказал он.