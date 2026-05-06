Собеседница НСН допустила, что такая мера способна укрепить авторитет старших.

«Взрослые действительно имеют власть и силу над ребенком, так уж устроено наше общество, что взрослые — главные. Очень часто, когда ребенок не видит этой дистанции, происходят нарушения правил, дисциплины, поведение ребенка становится неконтролируемым и непредсказуемым. Конечно, речь идет не о насилии, не о избиении, мы не говорим про моральную составляющую, но в том, что ребенок видит во взрослом главного и доминирующего, нет ничего плохого», — добавила она.

Психолог также посетовала на то, что педагоги потеряли авторитет в глазах учеников и родителей за последние десятилетия.

«Проблема в школах как раз в том, что теряется граница между ребенком и учителем. Лет двадцать назад был четкий авторитет учителя, как дома, так и в классе. Все боялись, что родителей вызовут в школу. Сейчас авторитет учителя утерян в этом понимании, дети очень часто разговаривают с учителями на равных, они не видят в них наставника, педагога, а видят обслуживающий персонал, прислугу, которая обязана их научить. Кроме того, очень много претензий выдвигается со стороны родителей, и теперь роли поменялись — учитель боится, что родители ему что-то предъявят. Телесные наказания в какой-то степени защищают авторитет педагога», — указала собеседник НСН.