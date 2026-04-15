Россиян предупредили, что мошенники стали красть деньги под видом соседей
Мошенники стали использовать для обмана россиян новую схему, в рамках которой стали представляться в Telegram соседями. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В компании F6 рассказали изданию, что новая схема называется FakeTeam. Аферисты приглашают гражданина в новый чат и пытаются убедить его пройти процедуру авторизации посредством Telegram-бота, который требует сообщить номер телефона. Затем высылается шестизначный код для пересылки в чат с мошенниками.
Эксперты отметили, что важной частью схемы являются мнимые соседи, которые также находятся в чате. Они настаивают на том, что гражданину необходимо выполнить требуемые от него действия.
«Конечная цель – запугать пользователя и заставить его перевести деньги на якобы «безопасный счет», «досрочно погасить» кредит, который якобы взяли мошенники, либо «задекларировать» свои сбережения и для этого передать их курьеру», – пояснили в F6.
В качестве защиты гражданам рекомендуют установить в Telegram запреты на звонки и сообщения от незнакомцев, на поиск по номеру телефона и приглашения в чаты от неизвестных контактов. При добавлении в незнакомый чат лучше выйти из него и отправить жалобу администрации мессенджера.
Ранее в МВД РФ предупредили, что злоумышленники стали писать гражданам с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
