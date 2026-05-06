ФАС сообщила о снижении цен на социальные товары в регионах России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о снижении цен на социально значимые товары в 11 регионах России после заключения соглашений о стабилизации ценовой политики на них. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Документы подписывают региональные власти, торговые сети и поставщики. По данным службы, в среднем по 39 категориям товаров стоимость снизилась на 11,3%.
Наиболее заметно подешевели помидоры (минус 34,7%), творог (минус 28,5%), картофель (минус 20,7%), репчатый лук (минус 19,2%) и сметана (минус 19,1%).
ФАС рекомендует активнее заключать подобные меморандумы по социально значимым продуктам, включая куриные яйца, хлебобулочные изделия, плодоовощную продукцию и различные виды мяса.
Ранее лава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с НСН пояснил, из-за чего в России падают цены на свинину.
