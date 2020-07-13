В РФ отменят с 15 июля двухнедельную самоизоляцию для въезжающих в страну

В России с 15 июля отменят двухнедельную самоизоляцию из-за коронавируса для въезжающих в страну. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Уточняется, что в случае обнаружения симптомов COVID-19 или подтверждения коронавирусной инфекции необходимо будет обеспечить изоляцию по месту жительства.

В свою очередь, иностранцам, чтобы избежать необходимость карантина, при въезде в страну необходимо будет предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, либо сдать тест в течение трех дней на территории России.

Ранее сегодня стало известно, что граждане РФ смогут въезжать в Венгрию с 15 июля по открытым ранее визам, однако им необходимо будет предъявить на границе два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию. Таким образом, Венгрия станет первой страной ЕС, открывшей границы для россиян после закрытия из-за пандемии.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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