Turkish Airlines планирует возобновить полеты в РФ с 1 августа

По данным агентства, турецкий авиаперевозчик намерен запустить рейсы с 6 городами РФ, в частности, с Москвой, Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Сочи и Краснодаром.

По данным агентства, билеты на рейсы из РФ в июле аннулируются авиакомпанией. В расписании ставятся рейсы на август, однако, по данным источника агентства в туриндустрии, нет точной гарантии запуска рейсов в этот срок.

Ранее на прошлой неделе Роспотребнадзор предложил Минтрансу и Росавиации список из 13 стран для открытия авиасообщения на первом этапе. Как ожидается, возобновление международного авиасообщения Россия планирует с 15 июля.

