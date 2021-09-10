В РФ от коронавируса привились почти 40 млн человек

По словам чиновницы, первый компонент получили 46,5 миллиона человек.

Вакцинация в РФ началась в январе текущего года. Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ может быть сформирован до конца текущего года.









