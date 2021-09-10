В РФ от коронавируса привились почти 40 млн человек

В России полную вакцинацию прошли 39,8 млн человек. Соответствующие данные привела вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Moderna ведет разработку единой вакцины от COVID и гриппа

По словам чиновницы, первый компонент получили 46,5 миллиона человек.

Вакцинация в РФ началась в январе текущего года. Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ может быть сформирован до конца текущего года.




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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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