Moderna ведет разработку единой вакцины от COVID и гриппа
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о разработке вакцины, которая будет способна защищать и от коронавируса, и от вируса гриппа. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что это будет однокомпонентная вакцина, сочетающая в себе дозу против коронавируса и дозу против гриппа. Сроки разработки препарата не уточняются.
Ранее в августе Минздрав Японии сообщил о том, что в ряде доз вакцины от коронавируса Moderna обнаружены посторонние вещества. Takeda Pharmaceutical Co. заявила, что приостанавливает использование 1,63 млн доз препарата в качестве меры предосторожности.
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