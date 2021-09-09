Moderna ведет разработку единой вакцины от COVID и гриппа

Отмечается, что это будет однокомпонентная вакцина, сочетающая в себе дозу против коронавируса и дозу против гриппа. Сроки разработки препарата не уточняются.

Ранее в августе Минздрав Японии сообщил о том, что в ряде доз вакцины от коронавируса Moderna обнаружены посторонние вещества. Takeda Pharmaceutical Co. заявила, что приостанавливает использование 1,63 млн доз препарата в качестве меры предосторожности.



