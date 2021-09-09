Moderna ведет разработку единой вакцины от COVID и гриппа

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о разработке вакцины, которая будет способна защищать и от коронавируса, и от вируса гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что это будет однокомпонентная вакцина, сочетающая в себе дозу против коронавируса и дозу против гриппа. Сроки разработки препарата не уточняются.

Ранее в августе Минздрав Японии сообщил о том, что в ряде доз вакцины от коронавируса Moderna обнаружены посторонние вещества. Takeda Pharmaceutical Co. заявила, что приостанавливает использование 1,63 млн доз препарата в качестве меры предосторожности.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:СШАВакцина
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