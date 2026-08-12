Трамп: Отпущенный в России американец Гилман попросил чизбургер

Он приземлится на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне. По словам главы государства, его представители, некоторые из которых находятся вместе с Гилманом на борту самолета, «будут приветствовать Роберта с возвращением в США!».

Трамп указал, что уже поговорил с освобожденным американцем, он попросил чизбургер, когда приземлится. «Я позабочусь об этом!» – отметил президент США.

Трамп выразил признательность российскому руководству за решение отпустить Гилмана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

