Трамп: Отпущенный в России американец Гилман попросил чизбургер

Американский лидер Дональд Трамп заявил в Truth Social, что освобожденный в России бывший американский морпех Роберт Гилман, который был осужден в России за нападения на правоохранителей, прилетит в США вечером во вторник по местному времени.

СМИ: США просили Россию освободить осужденного американца Гилмана

Он приземлится на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне. По словам главы государства, его представители, некоторые из которых находятся вместе с Гилманом на борту самолета, «будут приветствовать Роберта с возвращением в США!».

Трамп указал, что уже поговорил с освобожденным американцем, он попросил чизбургер, когда приземлится. «Я позабочусь об этом!» – отметил президент США.

Трамп выразил признательность российскому руководству за решение отпустить Гилмана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:РоссияСШАДональд Трамп

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