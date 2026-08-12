В Новороссийске перекрыто движение в сторону Геленджика

Дорога из Новороссийска в сторону Геленджика была временно перекрыта для транспортных средств.

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Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава города Андрей Кравченко. По его словам, ограничение действует от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная. Также перекрыто движение по направлению в Новороссийск из Кабардинки.

До этого мэр заявил об отражении атак украинских беспилотников на город.

Ранее все пляжи Геленджика и пригородов закрыли из-за угрозы БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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