В Новороссийске перекрыто движение в сторону Геленджика
12 августа 202602:01
Денис Постольский
Дорога из Новороссийска в сторону Геленджика была временно перекрыта для транспортных средств.
Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава города Андрей Кравченко. По его словам, ограничение действует от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная. Также перекрыто движение по направлению в Новороссийск из Кабардинки.
До этого мэр заявил об отражении атак украинских беспилотников на город.
Ранее все пляжи Геленджика и пригородов закрыли из-за угрозы БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Страны Европы менее охотно передают Украине ракеты Patriot
- Иран нанес ущерб в $13 млрд ответными ударами по объектам США
- РАНХиГС: ЕГЭ не стоит усложнять, несмотря на большое количество стобалльников
- Суд восстановил в должности мэра Уфы, несмотря на уголовное дело
- Россияне массово отказываются от турпоездок из-за нехватки денег
- Власти Сочи рекомендовали жителям ходить пешком из-за дефицита бензина
- СМИ: Новороссийск атакуют БПЛА и БЭК, есть повреждения
- Россиян предупредили о последствиях траты денег, которые поступили от незнакомца
- Врио губернатора: В Белгороде при атаках ВСУ повреждены более 900 квартир
- СМИ: Британия захотела возобновить военные контакты с РФ на высоком уровне