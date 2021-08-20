Гинцбург: Необходимый уровень коллективного иммунитета в РФ может быть достигнут в 2021 году

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ может быть сформирован до конца текущего года.

Предприятия в Подмосковье премируют привившихся от коронавируса сотрудников

«Должны успеть», - так ученый ответил на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

По словам Гинцбурга, регионы не испытывают недостатка в вакцинах и «формирование иммунитета идет неплохо».

Массовая вакцинация жителей РФ против COVID началась 18 января.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Коронавирус
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