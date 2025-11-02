В РФ официально учредили День сварщика
В России официально учредили новый профессиональный праздник — День сварщика. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении кабмина.
Уточняется, что новый праздник будут отмечать в России в конце мая. По данным источника, праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу весны, так как именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков.
Известно, что с инициативой по закреплению праздника в календаре обратились представители Национального агентства контроля сварки и представители ассоциации промпредприятий Санкт-Петербурга. В правительстве подчеркнули, что Минпромторгу поручили в срок до 1 декабря 2025 года закрепить принятое решение нормативным правовым актом.
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
