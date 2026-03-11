США и Иран могут пойти на деэскалацию конфликта на фоне жесткой риторики
Американский лидер Дональд Трамп высказался о скором прекращении военной операции против Ирана, сообщают «Известия».
Несмотря на жесткую риторику, Вашингтон и Тегеран способны пойти на деэскалацию, заявил востоковед Александр Каргин. По его словам, реальность «на земле» все еще остается суровой. США и Израиль де-факто, наоборот, пошли на эскалацию против Ирана, расширив удары по энергетической инфраструктуре. Эксперт указал, что конфликт создает существенное напряжение на глобальном рынке энергоресурсов, что приводит к росту цен на нефть и сбоям в логистических цепях поставок продовольствия.
При этом власти США осознают экономические последствия продолжения военной операции. Эксперты считают, что американскому президенту необходимо срочно завершить активную стадию конфликта, так как дальнейшее затягивание грозит утратой контроля над ситуацией.
Ранее Тегеран выдвинул условия для продолжения переговорного процесса с Вашингтоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
